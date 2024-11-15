Василиса и Михаил: названы самые популярные имена новорождённых в Рязани

В октябре 2024 года в Рязанской области на свет появились 509 малышей: 247 девочек и 262 мальчика. Управление ЗАГС области поделилось списками популярных и редких имен для новорожденных.

Популярные имена для девочек:

Василиса, Виктория, Полина — выбраны для 12 девочек;

Варвара — 11 раз;

Ксения — 10;

Мария и София — по 9 раз;

Анна — 8 раз.

Популярные имена для мальчиков:

Михаил стал самым популярным и был дан 13 мальчикам;

Александр и Егор — по 10 раз;

Артём и Марк — по 9;

Иван и Максим — по 8;

Илья и Кирилл — по 7.

Редкие имена октября:

Для девочек редкими оказались имена Зоя, Карина, Лидия, Надежда, Ольга, Таисия и Юлия.

Среди мальчиков редкими стали имена Глеб, Родион, Филипп, Юрий, Леонид, Степан и Геннадий.