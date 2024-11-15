Василиса и Михаил: названы самые популярные имена новорождённых в Рязани

В октябре 2024 года в Рязанской области на свет появились 509 малышей: 247 девочек и 262 мальчика. Управление ЗАГС области поделилось списками популярных и редких имен для новорожденных.
Популярные имена для девочек:
- Василиса, Виктория, Полина — выбраны для 12 девочек;
- Варвара — 11 раз;
- Ксения — 10;
- Мария и София — по 9 раз;
- Анна — 8 раз.
Популярные имена для мальчиков:
- Михаил стал самым популярным и был дан 13 мальчикам;
- Александр и Егор — по 10 раз;
- Артём и Марк — по 9;
- Иван и Максим — по 8;
- Илья и Кирилл — по 7.
Редкие имена октября:
Для девочек редкими оказались имена Зоя, Карина, Лидия, Надежда, Ольга, Таисия и Юлия.
Среди мальчиков редкими стали имена Глеб, Родион, Филипп, Юрий, Леонид, Степан и Геннадий.