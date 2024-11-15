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Василиса и Михаил: названы самые популярные имена новорождённых в Рязани

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Алексей Самохин
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В октябре 2024 года в Рязанской области на свет появились 509 малышей: 247 девочек и 262 мальчика. Управление ЗАГС области поделилось списками популярных и редких имен для новорожденных.

Популярные имена для девочек:

  • Василиса, Виктория, Полина — выбраны для 12 девочек;
  • Варвара — 11 раз;
  • Ксения — 10;
  • Мария и София — по 9 раз;
  • Анна — 8 раз.

Популярные имена для мальчиков:

  • Михаил стал самым популярным и был дан 13 мальчикам;
  • Александр и Егор — по 10 раз;
  • Артём и Марк — по 9;
  • Иван и Максим — по 8;
  • Илья и Кирилл — по 7.

Редкие имена октября:

Для девочек редкими оказались имена Зоя, Карина, Лидия, Надежда, Ольга, Таисия и Юлия.

Среди мальчиков редкими стали имена Глеб, Родион, Филипп, Юрий, Леонид, Степан и Геннадий.

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