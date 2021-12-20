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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Варламов предложил орловскому губернатору Клычкову перевести троллейбусы на дрова

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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал на YouTube идею орловских властей перевести троллейбусы на газ.

По словам урбаниста, он сначала не поверил этой новости. В итоге журналист в шутливой форме предложил перевести транспорт на дрова.

«Будет как в Северной Корее…Там до сих пор есть грузовики, всякий транспорт, в том числе и общественный, который работает реально на дровах», – высказался Варламов.

Также он дал совет губернатору Андрею Клычкову «вместо оплаты проезда с пассажиров брать дровами».

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