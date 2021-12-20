Варламов предложил орловскому губернатору Клычкову перевести троллейбусы на дрова

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал на YouTube идею орловских властей перевести троллейбусы на газ.

По словам урбаниста, он сначала не поверил этой новости. В итоге журналист в шутливой форме предложил перевести транспорт на дрова.

«Будет как в Северной Корее…Там до сих пор есть грузовики, всякий транспорт, в том числе и общественный, который работает реально на дровах», – высказался Варламов.

Также он дал совет губернатору Андрею Клычкову «вместо оплаты проезда с пассажиров брать дровами».