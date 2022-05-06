Вандалы сломали памятные таблички орловцев, погибших на Украине

Злоумышленники раскололи таблички, установленные в городском парке Ливен в честь погибших на Украине жителей Орловской области, сообщает ПРИНТ ТВ.

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Сообщается, что 15 апреля там высадили две березы в память о погибших орловских бойцах. Рядом с саженцами закрепили две таблички с именами погибших. Речь идет о прапорщике Олеге Борисове и рядовом Дмитрии Шиенкове.

Новые памятные знаки в парке пообещали установить ко Дню Победы. Сотрудники полиции занимаются розыском лиц, причастных к повреждению табличек.