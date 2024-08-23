Вандалы повредили могилу танцора Дмитрия (Пухляша) Красилова

Могила известного танцора Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш, была повреждена вандалами в Алтайском крае. О произошедшем сообщила в соцсети мать артиста, Галина Красилова, пишет aif.ru.

По ее словам, вандалы сломали рамку портрета, сожгли ленты и выбросили цветы. Они также попытались порвать портрет танцора, но им это не удалось.

Галина призналась, что не может понять, откуда у людей берется столько ненависти и злости. Также она отметила, что не в силах рассказать обо всем, что увидела на могиле.

Дмитрий Красилов скончался 18 декабря прошлого года в возрасте 29 лет. Причина смерти артиста до сих пор вызывает споры: одни источники указывают на сердечную недостаточность, другие — на эндокринопатию. Дмитрий был похоронен в своем родном городе Заринске.

Случившееся вызвало волну возмущения среди поклонников артиста, которые требуют найти и наказать виновных вандалов.