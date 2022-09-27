Вторник, 27 сентября, 2022
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Вандалы атаковали новый арт-объект в Смоленске

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Злоумышленники напали на новый арт-объект, установленный возле кинотеатра «Современник» в Смоленске, пишет smolensk-i.ru.

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое парней орудовали руками, а еще четверо наблюдали за происходящим со стороны.

 

«Арт-объект, украшающий вход в кинотеатр Современник подвергся вандализму со стороны недобросовестных жителей нашего города», — рассказали в «Современнике».

Сотрудники кинотеатра уточнили, что арт-объект уже восстановлен.

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