Вандалы атаковали новый арт-объект в Смоленске

Злоумышленники напали на новый арт-объект, установленный возле кинотеатра «Современник» в Смоленске, пишет smolensk-i.ru.

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое парней орудовали руками, а еще четверо наблюдали за происходящим со стороны.

«Арт-объект, украшающий вход в кинотеатр Современник подвергся вандализму со стороны недобросовестных жителей нашего города», — рассказали в «Современнике».

Сотрудники кинотеатра уточнили, что арт-объект уже восстановлен.