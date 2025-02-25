Валидаторы установлены в 15 рязанских троллейбусах

Валидаторы для оплаты проезда установлены на поручнях около всех трёх дверей в 15 троллейбусах, работающих на разных маршрутах в Рязани. Об этом во время заседания правительства Рязанской области рассказал первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин.

Тему работы валидаторов в общественном транспорте подняли пользователи соцсетей, рассказал губернатор Павел Малков.

По словам Лощинина, все терминалы находятся в рабочем режиме. Недоступны они только в том случае, когда в салоне троллейбуса работает кондуктор.

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МУП «УРТ» планирует увеличить количество машин, оснащенных терминалами, на всех маршрутах.