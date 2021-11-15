Вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года

Как сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по охране здоровья, правительственный законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может быть принят до конца года.
По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.
Другой зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, также подтвердил «Известиям», что документ готовится к рассмотрению.
По его словам, порядка 40 регионов уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
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