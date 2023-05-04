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Четверг, 4 мая, 2023

Вагнеровец из Чувашии борется с администрацией за комнату в общежитии

Житель Чувашии пожаловался, что его выселили из комнаты в общежитии, пока он проходил службу в зоне проведения спецоперации, пишет «Про Город».

Мужчина вступил в «Группу Вагнера» в сентябре прошлого года. До этого он отбывал наказание в исправительном учреждении. После прохождения службы бойца реабилитировали. Он вернулся домой из военного госпиталя в марте.

Вернувший домой, где он прописан, вагнеровец понял, что там уже живет другой человек. Вещи мужчины исчезли вместе с частью документов.

В администрации Яльчикского района, рассказали, что он не платил за комнату и содержал ее в ненадлежащем состоянии. При этом он получил комнату в срочное возмездное владение. После истечения срока договора найма жилого помещения он периодически продолжал занимать жилое помещение по указанному адресу.

Боец же заявил, что исправно платил за жилье, но все квитанции выкинули, когда он был на спецоперации, а с соседями он общался хорошо.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Чувашии, сейчас проводится проверка.

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