«Вафельная» разметка на перекрёстке улиц Ленина — Свободы в центре Рязани нанесена для снижения аварийности. Об этом во время встречи с журналистами 18 сентября заявил и. о. начальника управления благоустройства администрации города Дмитрий Наумов.

Рязанцы в соцсетях задают вопросы о необходимости подобной меры, ведь заторы на перекрёстке встречаются нечасто. Зато аварии происходят регулярно.

Наумов отметил, что разметку нанесли в первую очередь для снижения числа ДТП.

Рязанцы предложили нанести подобную разметку возле некоторых торговых центров. Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин пообещал рассмотреть предложения.