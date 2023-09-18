Вторник, 19 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

«Вафельную» разметку на перекрёстке Ленина — Свободы нанесли для снижения аварийности

7info

«Вафельная» разметка на перекрёстке улиц Ленина — Свободы в центре Рязани нанесена для снижения аварийности. Об этом во время встречи с журналистами 18 сентября заявил и. о. начальника управления благоустройства администрации города Дмитрий Наумов.

Рязанцы в соцсетях задают вопросы о необходимости подобной меры, ведь заторы на перекрёстке встречаются нечасто. Зато аварии происходят регулярно.

Наумов отметил, что разметку нанесли в первую очередь для снижения числа ДТП.

Рязанцы предложили нанести подобную разметку возле некоторых торговых центров. Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин пообещал рассмотреть предложения.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации