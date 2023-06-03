Суббота, 3 июня, 2023
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В зоне СВО погиб Виталий Зимонин из Брянской области

7info

24 апреля в зоне специальной военной операции героически погиб Зимонин Виталий Александрович из Брянской области. О смерти воина сообщается в социальной сети ВКонтакте.

Зимонин — уроженец посёлке Климово, окончил Климовскую школу № 2. После школы учился в Новозыбкинском филиале БГУ им. Петровского, затем работал в Климовском аграрно-транспортном техникуме.

Женившись, Виталий переехал в город Клинцы, трудился в Газэнергосети. У погибшего остались двое маленьких сыновей.

Похороны героя пройдут 3 июня.

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