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Понедельник, 4 октября, 2021
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В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом

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В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом

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Систему «тёплый пол» в элитном клубном доме установят как на выходе на индивидуальные террасы, так и на дорожках во дворе. 

Подобное решение — первое в Рязани. Подогрев уличной плитки в условиях снежной и морозной зимы не позволит образовываться наледи и снежным заносам. Все осадки быстро испарятся, а дорожка останется максимально чистой и сухой. 

Рабочие также приступили к монтажу «умной»  системы полива, которая позволит экономить благодаря дождевым стокам. В специальной ёмкости будут скапливаться осадки, которые после фильтрации используют для капельного полива растений и уборки мест общего пользования.

  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом
  • В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом

Узнать больше о преимуществах клубного дома, дополнительных премиальных опциях и индивидуальных условиях покупки недвижимости можно в отделе продаж по телефону 777-777.

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