В ЖК Pride Park монтируют тротуарные дорожки с подогревом

Систему «тёплый пол» в элитном клубном доме установят как на выходе на индивидуальные террасы, так и на дорожках во дворе.

Подобное решение — первое в Рязани. Подогрев уличной плитки в условиях снежной и морозной зимы не позволит образовываться наледи и снежным заносам. Все осадки быстро испарятся, а дорожка останется максимально чистой и сухой.

Рабочие также приступили к монтажу «умной» системы полива, которая позволит экономить благодаря дождевым стокам. В специальной ёмкости будут скапливаться осадки, которые после фильтрации используют для капельного полива растений и уборки мест общего пользования.

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