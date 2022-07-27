В Чувашии в желудке 8-летней девочки врачи обнаружили редкую патологию — трихобезоар больших размеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Мать девочки обратилась в городскую больницу с жалобами на потерю аппетита, незначительные боли в верхней части живота у дочери. Сама девочка нащупала у себя в районе желудка уплотнение.
УЗИ показало в желудке у ребёнка образование больших размеров, диаметром 7×5 сантиметров. Уплотнение занимало почти весь желудок.
Дополнительное обследование — фиброгастродуоденоскопия, позволило обнаружить в желудке девочки инородное тело — трихобезоар.
В желудке ребёнка нашли клок свалявшихся непереваренных волос.
После постановки диагноза, юную пациентку отправили на операцию в Республиканскую детскую клиническую больницу.