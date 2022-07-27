В Чувашии в желудке 8-летней девочки врачи обнаружили редкую патологию — трихобезоар больших размеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мать девочки обратилась в городскую больницу с жалобами на потерю аппетита, незначительные боли в верхней части живота у дочери. Сама девочка нащупала у себя в районе желудка уплотнение.

УЗИ показало в желудке у ребёнка образование больших размеров, диаметром 7×5 сантиметров. Уплотнение занимало почти весь желудок.

Дополнительное обследование — фиброгастродуоденоскопия, позволило обнаружить в желудке девочки инородное тело — трихобезоар.

В желудке ребёнка нашли клок свалявшихся непереваренных волос.

— Как правило, эта патология встречается у девочек в подростковом возрасте из-за привычки непроизвольно откусывать кончики волос. Это может продолжаться длительное время, иногда несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы, — говорится в сообщении Минздрава республики.

После постановки диагноза, юную пациентку отправили на операцию в Республиканскую детскую клиническую больницу.