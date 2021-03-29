В Захаровском районе завели дело о халатности чиновников

В Захаровском районе возбудили уголовное дело о халатности при приобретении жилья для детей-сирот. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год в Захаровском районе купили 10 квартир для детей-сирот. При этом местные чиновники не провели мониторинг стоимости жилья. Из-за этого продавцам переплатили более 3 млн. рублей.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Основанием стали материалы, направленные ГЭБ и ПК МОМВД России «Михайловский».

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливаются конкретные чиновники, которые допустили нарушения.