В Забайкалье толпа зверски избила ветерана, лишившегося на фронте ноги

Полицейские разыскивают подозреваемых в избиении ветерана спецоперации Михаила Таскина, лишившегося на фронте ноги, сообщило агентство РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 4 августа в Забайкальском крае. Тогда военный отправился с приятелем в кафе. Бойцы провели в Донбассе несколько месяцев, после чего комиссовали по инвалидности.

«В какой-то момент они (злоумышленники. – Прим. Ред.) подошли к столу Миши, назвали его и приятеля убийцами, попытались сорвать награды», – рассказала жена потерпевшего.

Чтобы не провоцировать агрессивную компанию, ветераны вышли на улицу, сели в автомобиль и уехали. Вскоре на двух машинах их догнали молодые люди из кафе и начали избивать.

По словам пострадавшего, нападавших было не меньше шести. Пока силовикам удалось задержать одного из них. Возбуждено уголовное дело.