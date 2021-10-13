В Ярославской области подростки избили на камеру 13-летнего школьника

В городе Тутаев в Ярославской области толпа подростков избила 13-летнего мальчика и сняла случившееся на видео. Об этом сообщает портал «76.RU».

Школьник получил серьёзные травмы, его пришлось госпитализировать. По предварительным данным, у него диагностировали сотрясение мозга.

Выяснилось, что причиной конфликта стали любовные отношения. Пострадавший поссорился с подругой, и та попросила других ребят разобраться с ним.

Известно, что сейчас под подозрением находится 16-летний юноша. О других участниках потасовки информации пока нет.