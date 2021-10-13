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Среда, 13 октября, 2021
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В Ярославской области подростки избили на камеру 13-летнего школьника

Александр Ильин
Фото: соцсети

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В городе Тутаев в Ярославской области толпа подростков избила 13-летнего мальчика и сняла случившееся на видео. Об этом сообщает портал «76.RU».

Школьник получил серьёзные травмы, его пришлось госпитализировать. По предварительным данным, у него диагностировали сотрясение мозга. 

Выяснилось, что причиной конфликта стали любовные отношения. Пострадавший поссорился с подругой, и та попросила других ребят разобраться с ним. 

Известно, что сейчас под подозрением находится 16-летний юноша. О других участниках потасовки информации пока нет.

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