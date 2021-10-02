В Ярославле жителей аварийного дома заставили входить в квартиры через окно

В администрации нашли необычное решение после обрушения лестничного пролета в аварийном доме на проспекте Ленина в Ярославле, пишет 76.ru.

Выяснилось, что рабочие сколотили лестницу снаружи и прорубили вход в подъезд через окно.

«Они не строят новое жилье, чтобы расселить людей из аварийного дома. Они просто делают новую лестницу», — обратил внимание автор публикации.

Власти объяснили, что жильцы подъезда не стали переезжать в маневренный фонд на время ремонта. По этой причине было принято решение установить временные лестничные пролеты для замены аварийных.