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Суббота, 2 октября, 2021
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В Ярославле жителей аварийного дома заставили входить в квартиры через окно

Никита Брыкин
В Ярославле жителей аварийного дома заставили входить в квартиры через окно

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В администрации нашли необычное решение после обрушения лестничного пролета в аварийном доме на проспекте Ленина в Ярославле, пишет 76.ru.

Выяснилось, что рабочие сколотили лестницу снаружи и прорубили вход в подъезд через окно.

«Они не строят новое жилье, чтобы расселить людей из аварийного дома. Они просто делают новую лестницу», — обратил внимание автор публикации.

Власти объяснили, что жильцы подъезда не стали переезжать в маневренный фонд на время ремонта. По этой причине было принято решение установить временные лестничные пролеты для замены аварийных.

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