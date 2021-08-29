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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Ярославле жалуются на снос бывшей гостиницы «Царьград» в центре города

Никита Брыкин
В Ярославле жалуются на снос бывшей гостиницы «Царьград» в центре города

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Жители Ярославля пожаловались на «снос» бывшей гостиницы «Царьград» в центре города на улице Андропова, пишет портал 76.ru.

В соцсетях появились фотографии экскаватора среди завалов из кирпичей. Многие подумали, что историческое здание сносят.

Однако градозащитница Ольга Мазанова отметила, что сносят не саму гостиницу, а стоящие рядом постройки.

«В Ярославле, в зоне ЮНЕСКО, прямо напротив мэрии экскаватор снова рушит исторические стены во дворе гостиницы «Царьград», – пояснила Мазанова.

По ее словам снос исторических зданий постройки до 1957 года запрещен без письменного разрешения органа охраны ОКН.

В департаменте архитектуры ответили, что в отношении объекта ведется проверка. При этом собственника могут привлечь к административной ответственности.

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