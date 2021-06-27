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Воскресенье, 27 июня, 2021
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В Ярославле с прилавков магазинов исчезает морковь

Никита Брыкин
В Ярославле с прилавков магазинов исчезает морковь
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Жители Ярославля жалуются на исчезновение моркови с прилавков супермаркетов, пишет портал «76.ru».

Горожане также обратили внимание на подорожание этого товара. Сотрудники магазинов отметили, что начали сокращать поставку овощей три месяца назад.

В Ярославльстате пояснили, что сейчас продавцы выводят из продажи прошлогодний урожай, который замещают импортной продукцией этого года.

«Это ежегодный сценарий, но в этом году в связи с мировой экономической ситуацией рост цены действительно заметен», — рассказали в ведомстве.

Однако, как отметили специалисты, речь идет о временном явлении, которое, как ожидается, продлится до сбора урожая в октябре.

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