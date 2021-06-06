В Ярославле перенесут остановку общественного транспорта с 8 июня

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Со вторника, 8 июня, в Ярославле перенесут остановку общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте «Яргортранс».

Так, остановку «НЗКИ» перенесут с территории АО «Норский керамический завод». Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Так, автобусы №6 (ЯШЗ — НЗКИ), №10 (15 МКР — НЗКИ), №96 (НЗКИ — ТРК «Ярославский Вернисаж») будут следовать до остановки «НЗКИ», которая расположена в районе дома №2/1 по Красноперевальскому переулку.

Остановка «НЗКИ» исключается из маршрута №70 «15 МКР — ЖК «Норские резиденции».