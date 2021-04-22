В Ярославле пенсионер при пассажирах домогался школьницы в автобусе

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В Ярославле пенсионер приставал к маленькой девочке в автобусе. Все это происходило на глазах других пассажиров. Очевидцы произошедшего записали видео с моментом приставания.

На кадрах видно, что девочка сидит рядом с пожилым мужчиной в общественном транспорте. Пенсионер положил руку на колено ребенка и начал его гладить. Когда он начал поднимать выше, девочка попыталась встать и отстраниться, однако тот ей этого не позволил. Через некоторое время школьница все же встала со своего места и пересела на другое кресло.

В соцсетях некоторые люди уверяют, что видео сделано в автобусе №10. Другие сразу же опознали пенсионера. Они уверяли, что человек живёт в Норском и ездит по Богоявленской площади и состоит на учете в психдиспансере.

В следственном комитете рассказали yarnews, что личность мужчины уже установлена. В отношении него проводятся необходимые следственные действия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В то же время в судебном системе заявили, что педофила отпустили на свободу без домашнего ареста.