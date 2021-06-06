В Ярославле мужчина открыл стрельбу возле детсада

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В субботу, 5 июня, в Ярославле неизвестный начал стрельбу возле детсада. Об этом сообщили очевидцы в группе ВК «Жесть Ярославль«.

Все произошло около 15:00 возле детсада №18 на улице Бабича. По словам свидетеля произошедшего, полицейские приехали через 4-5 минут после вызова.

— Посреди дороги стоит неадекват, орет благим матом и стреляет в воздух, а мамы с детьми прут мимо него, хотя обход есть. Неужели не страшно и случай в Казани ничему не научил? — возмущается женщина.

В комментариях некоторые уверяют, что мужчина стрелял по гнездами птиц. В этом месте их огромное количество, отсюда антисанитария и громкий звук.

— Дети в этом саду гуляют по птичьим какашкам. Родители куда только не писали. Администрации пофиг. Жители балкон и окна открыть не могут, потому что птицы кричат и днем, и ночью. Видимо, мужчину это вывело уже на такие действия, — написала местная жительница.

Многие ярославцы не приняли такой аргумент. Жители считают, что мужчина таким образом сильно напугал людей.