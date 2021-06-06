В Ярославле мужчина открыл стрельбу возле детсада

В субботу, 5 июня, в Ярославле неизвестный начал стрельбу возле детсада. Об этом сообщили очевидцы в группе ВК «Жесть Ярославль«.
Все произошло около 15:00 возле детсада №18 на улице Бабича. По словам свидетеля произошедшего, полицейские приехали через 4-5 минут после вызова.
В комментариях некоторые уверяют, что мужчина стрелял по гнездами птиц. В этом месте их огромное количество, отсюда антисанитария и громкий звук.
Многие ярославцы не приняли такой аргумент. Жители считают, что мужчина таким образом сильно напугал людей.