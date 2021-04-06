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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Ярославле могут установить лимит на количество поездок в общественном транспорте по проездным

Елена Лобанова

В Ярославле рассматривают возможности внедрения лимита на проездных. Об этом рассказал начальник управления пассажирского транспорта мэрии города Сергей Волканевский на пресс-конференции 6 апреля. 

Сотрудник администрации отметил, что проездные планируют сохранить, однако ряд нововведений все же рассматривают. 

— Прорабатывается вопрос о внедрении проездных с лимитированным количеством поездок. Кроме того, мы планируем протестировать и пересадочный тариф. Данное нововведение внедрят на несколько маршрутах. Результаты теста покажут, нужен нам такой тариф или нет, — приводит слова Волканевского «Комсомольская правда». 

Начальник управления напомнил, что в июле 2021 года в городе стартует транспортная реформа. Согласно проекту, изменятся практически все маршруты. При этом автобусы будут ездить по регулируемому тарифу. Стоимость проезда обещали оставить на уровне 28 рублей.

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