В Ярославле могут установить лимит на количество поездок в общественном транспорте по проездным

В Ярославле рассматривают возможности внедрения лимита на проездных. Об этом рассказал начальник управления пассажирского транспорта мэрии города Сергей Волканевский на пресс-конференции 6 апреля.

Сотрудник администрации отметил, что проездные планируют сохранить, однако ряд нововведений все же рассматривают.

— Прорабатывается вопрос о внедрении проездных с лимитированным количеством поездок. Кроме того, мы планируем протестировать и пересадочный тариф. Данное нововведение внедрят на несколько маршрутах. Результаты теста покажут, нужен нам такой тариф или нет, — приводит слова Волканевского «Комсомольская правда».

Начальник управления напомнил, что в июле 2021 года в городе стартует транспортная реформа. Согласно проекту, изменятся практически все маршруты. При этом автобусы будут ездить по регулируемому тарифу. Стоимость проезда обещали оставить на уровне 28 рублей.