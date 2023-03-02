В XVII сезоне премии «Большая книга» номинировано 322 претендента

2 марта 2023 года Национальная литературная премия «Большая книга» подвела итоги приёма заявок на соискание премии. В восемнадцатом сезоне номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска и семнадцати стран мира: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Нидерландов, Норвегии, США, Украины, Франции и Эстонии.

Более ста номинаторов, среди которых ведущие издательства страны, средства массовой информации, региональные писательские организации, литературные журналы и агентства, издательские сервисы и школы писательского мастерства, а также члены Литературной академии – жюри «Большой книги», выдвинули на соискание премии как произведения хорошо известных авторов (Евгений Водолазкин, Татьяна Булатова, Юрий Буйда, Василий Авченко, Виктория Токарева, Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Юлия Яковлева и др.), так и книги молодых перспективных писателей, в их числе – лауреаты премии «Лицей» Ислам Ханипаев, Екатерина Манойло, Ася Володина.

Со всеми номинированными на «Большую книгу» произведениями работает экспертный совет премии. В этом году в него входят писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председатель – писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов.

В конце апреля будет объявлен длинный список, а 1 июня, накануне книжного фестиваля «Красная площадь», на традиционном Литературном обеде назовут финалистов «Большой книги» 2023 года. Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве не позднее 15 декабря.

Председатель совета экспертов премии, писатель Дмитрий Данилов: «Закончен приём работ на премию «Большая книга». В конкурсе участвуют 322 претендента. Как всегда, среди них и маститые авторы, и множество дебютантов. В списке номинируемых произведений то и дело мелькают интригующие заголовки. В ближайшие два месяца нам, экспертам «Большой книги», предстоит интересное чтение и немало открытий. Предвкушаю оживлённые дебаты с коллегами по длинному списку премии».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. Соучредителями и попечителями премии являются: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), информационное агентство ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг, издательский дом «Комсомольская правда», «Альфа-Банк», сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ», группа компаний «Ренова», Роман Абрамович в личном качестве.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.