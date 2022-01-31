В выходные в Рязани продолжили чистить снег на дорогах

В субботу и воскресенье тротуары и дорожки в парках очищали вручную на улицах Ленина, Первомайском проспекте, путепроводе на Первомайском проспекте, площади Победы, проезде Завражнова, тротуаре к травмпункту Городской клинической больницы №2.

Спецтехника Дирекции благоустройства города подметала тротуары на улицах Циолковского, улице и площади Ленина, Полонского, сквере 26 Бакинских Комиссаров, Почтовой, сквере им. В.Ф. Маргелова, бульваре Есенина, Горького, Маяковского, Спортивной, Халтурина, сквере им. В.Ф. Уткина, Первомайском проспекте, площади Победы, парке Железнодорожников, Дзержинского, Гагарина, Московском шоссе, Октябрьской, Станкозаводской, Интернациональной, Княжье поле, Семчинской, Соборная, сквере на Соборной, Лыбедском бульваре, Верхнем городском парке, Молодцова, Станкозаводской, Бульваре Победы, Интернациональной.

Пешеходные переходы очищали на улицах Циолковского, Горького, Новоселов, Первомайском проспекте, Московском шоссе, сквере 60-летия Победы, улице и площади Ленина, Пожалостина, Радищева, Введенской, Вокзальной, Народном бульваре.

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Чистили остановки на Народном бульваре, «Строительный колледж», «Музыкальный театр», «площадь Театральная», «Николо-Ямской храм».

Лестницы очищали от снега на улицах Тимакова и Новоселов.

Прошедшей ночью подбор и вывоз снега осуществлялся на улицах Полонского, Вознесенской, Гагарина, сквере 60-летия Победы, Московском шоссе, Спортивной. За выходные дни с городских территорий вывезено около 5000 кубических метров снега. Для обработки дорог общего пользования израсходовано более 300 кубометров пескосоляной смеси.