В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ВОЗ, отметив, что они рассматривают в настоящий момент все сценарии пандемии.

— Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии, — заявили в организации.

— Представитель ВОЗ также отметил, что появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты. Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. «Важно не давать преждевременных обещаний, — заключили в ВОЗ.

Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания