В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ВОЗ, отметив, что они рассматривают в настоящий момент все сценарии пандемии.
Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания