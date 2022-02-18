В Воронежской области мужчина годами держал в рабстве и насиловал мать двоих детей

Уроженку Бурятии и двух ее детей на протяжении нескольких лет удерживали в рабстве под Воронежем, пишет МК со ссылкой на представителей общественной организации «Альтернатива».

По предварительной информации, девушка проживала в бурятской деревне. Она решила переехать в Центральную Россию на заработки. Вскоре ей предложили работу дояркой на ферме в Воронежской области.

Девушка согласилась, однако некоторое время спустя буквально стала рабыней двух братьев, содержавших предприятие. Выяснилось, что жертву заставляли бесплатно работать и жить с одним из фермеров.

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Потерпевшая пыталась бежать, однако все ее попытки оказались неудачными. Все эти годы злоумышленник насиловал женщину и избивал ее детей, которым сейчас шесть лет и четыре года.

К счастью, жертва вырвалась из рабства благодаря подруге, которая узнала о ее жуткой жизни. В ближайшее время семью планируют отправить домой в Бурятию.