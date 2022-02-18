0.9 C
Рязань
Пятница, 18 февраля, 2022

В Воронежской области мужчина годами держал в рабстве и насиловал мать двоих детей

spot_img
На главнуюНовости мира

В Воронежской области мужчина годами держал в рабстве и насиловал мать двоих детей

powder

Уроженку Бурятии и двух ее детей на протяжении нескольких лет удерживали в рабстве под Воронежем, пишет МК со ссылкой на представителей общественной организации «Альтернатива».

По предварительной информации, девушка проживала в бурятской деревне. Она решила переехать в Центральную Россию на заработки. Вскоре ей предложили работу дояркой на ферме в Воронежской области.

Девушка согласилась, однако некоторое время спустя буквально стала рабыней двух братьев, содержавших предприятие. Выяснилось, что жертву заставляли бесплатно работать и жить с одним из фермеров.

Реклама

Потерпевшая пыталась бежать, однако все ее попытки оказались неудачными. Все эти годы злоумышленник насиловал женщину и избивал ее детей, которым сейчас шесть лет и четыре года.

К счастью, жертва вырвалась из рабства благодаря подруге, которая узнала о ее жуткой жизни. В ближайшее время семью планируют отправить домой в Бурятию.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ московском метро мигранты избили двоих полицейских
Комментарии для сайта Cackle
spot_img