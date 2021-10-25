В Воронеже мужчина изуродовал возлюбленную 40 ударами отверткой на остановке

Жительница Воронежа попала в реанимацию после нападения сожителя, пишут Вести Воронеж.

Инцидент произошел днем 21 октября прямо на остановке общественного транспорта. По предварительной версии, злоумышленник взял с собой отвертку и решил отомстить 39-летней возлюбленной.

Мужчина набросился на жертву и нанес ей 40 ударов холодным оружием. Все это происходило на глазах у шокированных прохожих. Потерпевшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После нападения мужчина скрылся.

По словам знакомых женщины, нападавший ранее сжег квартиру спутницы, оставив ее без крыши над головой

Как пишут местные СМИ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения этой информации от пока нет.