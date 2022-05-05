В Вологде пьяная мать родила двойняшек прямо во время застолья

Жительница Вологды родила двойняшек прямо во время застолья в одном из притонов, сообщает областная газета Красный Север.

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Инцидент произошел 22 апреля. По предварительной информации, пуповину младенцам перерезали собутыльники 36-летней роженицы. Она даже не знала, что носит двойню.

Выяснилось, что малыши появились на свет недоношенными на 27-й неделе беременности. У них диагностировали недобор веса и глубокое переохлаждение. Также у двойняшек нашли значительную дозу алкоголя и других веществ.

Дети попали в роддом, где их сразу подключили к ИВЛ. По одной из версий, переохлаждение и спасло двойняшек от смерти в результате отравления. Сейчас за их жизнь борются врачи.