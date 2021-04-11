В Вологде ночью произошла смертельная авария

Накануне ночью на пересечении улиц Ленинградская и Псковская произошло ДТП со смертельным исходом, пишет портал «Вологда-Поиск».

В Сети появилось видео с места случившегося.

В пресс-службе по Вологодской области рассказали, что водитель автомобиля Infinity не справился с управлением. В итоге транспортное средство на высокой скорости врезалось в столб опоры ЛЭП.

В результате на месте погиб владелец иномарки. Также известно, что с травмами различной степени тяжести в больницу попали пассажиры.

По предварительной версии, речь идет о пьяных девушках. Эта информация уточняется.