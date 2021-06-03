В Волгоградском лагере «Орленок» умерла 16-летняя девушка

В среду, 2 июня, в Волгоградском детском лагере «Орленок» скончалась 16-летняя девушка. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что в тот вечер девушка была в комнате вместе с соседками.
На теле девочки не нашли следов насильственной смерти или первичных признаков употребления алкоголя, наркотиков. Точную причину смерти установят судмедэксперты.
Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.