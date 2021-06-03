В Волгоградском лагере «Орленок» умерла 16-летняя девушка

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В среду, 2 июня, в Волгоградском детском лагере «Орленок» скончалась 16-летняя девушка. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в тот вечер девушка была в комнате вместе с соседками.

— Ее подруги рассказали, что умершая резко потеряла сознание и не очнулась. На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря и скорая помощь. Реанимацию проводили 25 минут, но девушку не удалось привести в сознание, — поведали в пресс-службе областной администрации.

На теле девочки не нашли следов насильственной смерти или первичных признаков употребления алкоголя, наркотиков. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.