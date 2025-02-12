В Волгоградской области в ДТП погиб боец Иван Чеметев, вернувшийся с СВО

В аварии в Городищенском районе Волгоградской области погиб участник спецоперации Иван Чеметев, пишет V1.RU.

Трагедия произошла 12 февраля в районе поселка Степной. Попавший в ДТП 31-летний мужчина ушел из жизни на месте до приезда врачей.

В полиции уточнили, что в 12:30 на 54 километре трассы Качалино — Вертячий — Гумрак столкнулись «КамАЗ» и «Лада Приора». Погиб водитель легковушки. Очевидцы рассказали, что видели тело мужчины в камуфляжной форме.

«Он был участник СВО недолгое время. Получил ранение ноги и вернулся домой. Ранение получил летом-осенью. После ранения на СВО он больше не был», — рассказали знакомые. Реклама

У волгоградца осталась беременная жена, которой на момент публикации не сообщили о трагедии. Также у него два маленьких сына.

Глава Россошенского сельского поселения Дмитрий Горлинский отметил, что Чеметев ушел на фронт добровольцем в прошлом году.