В Волгоградской области цыганский табор напал на мужчину, узнав, что он ветеран СВО

На жителя Волгоградской области, принимавшего участие в СВО, напал цыганский табор, пишет телеграм-канал «Плохие новости».
По словам ветерана боевых действий, он сделал замечание цыганке за громкую музыку.
Цыганка вызвала сотрудников ППС, при этом женщина стала кричать на прибывших стражей порядка и угрожать им родственниками в прокуратуре. При этом она отказалась писать заявление.
Разборки продолжились во дворе дома, где мужчину ждал цыганский табор. Один из нападавших достал нож и с криками «Иди сюда СВОшник» пытался зарезать оппонента.
В итоге военный попросил о помощи у прохожих. Полиция задержала нападавшего цыгана.