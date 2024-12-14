Суббота, 14 декабря, 2024
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В Волгоградской области цыганский табор напал на мужчину, узнав, что он ветеран СВО

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На жителя Волгоградской области, принимавшего участие в СВО, напал цыганский табор, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По словам ветерана боевых действий, он сделал замечание цыганке за громкую музыку.

«За постоянный сброд, людей непонятных, за пляски над головой. У меня ребенок не может уроки делать спокойно. В ответ она начала оскорблять мою семью”, — рассказал мужчина.

Цыганка вызвала сотрудников ППС, при этом женщина стала кричать на прибывших стражей порядка и угрожать им родственниками в прокуратуре. При этом она отказалась писать заявление.

Разборки продолжились во дворе дома, где мужчину ждал цыганский табор. Один из нападавших достал нож и с криками «Иди сюда СВОшник» пытался зарезать оппонента.

В итоге военный попросил о помощи у прохожих. Полиция задержала нападавшего цыгана.

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