Понедельник, 6 марта, 2023
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В Волгограде «Женщиной года» стала депутат Тивелева в элитных драгоценностях

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Публицист Андрей Прошаков насчитал несколько миллионов рублей на депутате из Волгоградской области Светлане Тивелевой, которая стала «Женщиной года», сообщил портал V1.RU.

По данным издания, она приехала в Волгограде на вручение престижной премии в элитных драгоценностях. Прошаков заметил на шее у женщины драгоценные украшения: ювелирный комплект, ожерелье с красными цветами и кольцо с белым цветком.

«Меня это возмутило. Почему сразу несколько миллионов? Это ложь. Это просто золотые украшения, которые перешли мне по наследству. Это может быть и не бренд, и не Van Cleef, а подобие», – пояснила депутат.

По словам парламентария, она занимается благотворительной деятельностью, которую в том числе оплачивает успешное крестьянско-фермерское хозяйство ее супруга.

Тивелева – выиграла в номинации «Женщина благотворитель». Сейчас она является председателем Руднянского районного совета народных депутатов, а раньше работала главным врачом.

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