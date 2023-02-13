В Волгограде в съемных квартирах тайком снимали секс жильцов и показывали за деньги

Спустя три года после задержания в Волгограде предстанут перед судом производители контента для взрослых, сообщил V1.RU.

По предварительной версии, компания мужчин с декабря 2017 года по июнь 2019 года снимала порнореалити, в котором, сами того не подозревая, принимали участие жители съемных квартир в Кемерово и Волгограде.

Злоумышленники оборудовали их камерами слежения и демонстрировали интимную жизнь людей, которые снимали жилье.

Видео интимных контактов граждан изготавливали и распространяли незаконно. Порно было ориентировано на жителей Европы и США.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в суд было направлено дело на троих обвиняемых.