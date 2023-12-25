В Волгограде сотрудники телеканала устроили вечеринку с элементами БДСМ

Журналисты одного из государственных телеканалов устроили БДСМ-вечеринку в Волгограде, пишет V1.RU.

Накануне сотрудники выложили фото в костюмах киллеров и монашек. Кроме того, они надели кожаные изделия, схожие с продукцией интимных магазинов.

Некоторое сравнили мероприятие со скандальной вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Позже сотрудники телеканала практически одновременно удалили все фотографии с вечеринки из своих соцсетей.

Депутат Надежда Кулешова отметила, что это не был корпоратив ГТРК «Волгоград-ТРВ. По ее словам, сотрудники собрались в нерабочее время.