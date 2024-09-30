Понедельник, 30 сентября, 2024

В Волгограде подростка обвинили в изнасиловании одноклассницы

Автор: powder

Опубликовано

Юного жителя Волгограда обвинили в изнасиловании 15-летней одноклассницы, пишет V1.RU со ссылкой на мать потерпевшей.

По ее словам, преступление произошло 10 сентября. Дочь ранее встречалась с обидчиком, но весной молодые люди расстались.

«Нам не нужны деньги, и мы крови не хотим. Мы хотим справедливого наказания в рамках уголовного кодекса», – отметила женщина.

При этом, как стало известно адвокату девочки и ее матери, между молодыми людьми и раньше была интимная связь, однако обвинений в изнасиловании не поступало.

«Уголовное дело было возбуждено только после того, как адвокат обратился в интернет-приемную главы СК и к уполномоченному по правам ребенка, а я два дня звонила по телефону в приемную Бастрыкина», – возмутилась мать пострадавшей.

Она уточнила, что сначала ее дочь якобы уличили во лжи.

В региональном управлении СК уточнили, что уголовное дело было возбуждено 25 сентября по заявлению потерпевшей, проводятся следственные действия и мероприятия.

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