В Волгограде подростка обвинили в изнасиловании одноклассницы

Юного жителя Волгограда обвинили в изнасиловании 15-летней одноклассницы, пишет V1.RU со ссылкой на мать потерпевшей.
По ее словам, преступление произошло 10 сентября. Дочь ранее встречалась с обидчиком, но весной молодые люди расстались.
При этом, как стало известно адвокату девочки и ее матери, между молодыми людьми и раньше была интимная связь, однако обвинений в изнасиловании не поступало.
Она уточнила, что сначала ее дочь якобы уличили во лжи.
В региональном управлении СК уточнили, что уголовное дело было возбуждено 25 сентября по заявлению потерпевшей, проводятся следственные действия и мероприятия.