Жители Волгограда жалуются на квартиру под номером 113 в одном из домов по улице Ломакина в Красноармейском районе, в которой один за другим умирают владельцы, сообщил портал V1.RU.

По словам очевидцам, жилище буквально пропитано трупным смрадом и стало источником жуткого запаха и полчищ насекомых.

В 2019 в квартире, которая на тот момент было муниципальной, умерла пенсионерка. По словам соседки, она ушла из жизни от старости. Вскоре появились ее наследники. В квартире стала жить дочь покойной.

«Практически с первого дня, как она заселилась — пьянки, гулянки, соответственно — крики и специфические гости», — рассказали соседи.

Некоторое время спустя они почувствовали трупный запах. Выяснилось, что хозяйка умерла. После этого в квартире сделали косметический ремонт, там поселилась женщина, которая купила жилье. Новая хозяйка прожила в квартире около года. Ее труп нашли только через месяц.

В квартире остались кучи мусора, которые никто не убирает. В управляющей компании «Дом Сервис Красноармейский» пояснили, что уборка в квартирах, даже пустующих, не проводится.

Администрации Волгограда считает, что прежде всего ситуацией с квартирой, где один за другим умирали владельцы, должна заниматься управляющая компания. По закону запрещено выполнение муниципалитетом каких-либо работ в жилом помещении до завершения процедуры принятия квартиры в собственность.