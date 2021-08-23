В Волгограде на торги выставят слепого львенка

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В Волгограде в качестве имущества на торги выставят слепого львенка Грома.
Год назад животное пытались тайно провезти, но в Волгоградской области контрабандистов задержали, хищника изъяли. Гром проходил долгое лечение. Для спасения жизни жизни животного пришлось удалить ему оба глаза.
Самое ужасное, со слов автора поста, что объявлен именно торг, а не тендер. Владельцем львёнка станет тот, кто больше заплатят. Опасение вызывает то, какие условия проживания предоставят хищнику новые хозяева.