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Понедельник, 23 августа, 2021
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В Волгограде на торги выставят слепого львенка

Кристина Белова
В Волгограде на торги выставят слепого львенка
фото с профиля Сергея Мазанова в instagram

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В Волгограде в качестве имущества на торги выставят слепого львенка Грома.

Год назад животное пытались тайно провезти, но в Волгоградской области контрабандистов задержали, хищника изъяли. Гром проходил долгое лечение. Для спасения жизни жизни животного пришлось удалить ему оба глаза.

В жизни маленького Грома начался новый ужас: по закону он, как контрабанда принадлежит  Росимуществу, которое… как «имущество» выставило Грома на торги. Как вазочку: кто больше заплатит, тот и забирает. Как так можно — не спрашивайте! Котёнок — это не вещь! — сообщает в своем профиле в инстаграм журналист Сергей Мазанов.

Самое ужасное, со слов автора поста, что объявлен именно торг, а не тендер. Владельцем львёнка станет тот, кто больше заплатят. Опасение вызывает то, какие условия проживания предоставят хищнику новые хозяева.

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