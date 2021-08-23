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В пятницу, 20 августа, в Великом Новгороде водитель сбил трехлетнюю девочку на самокате и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 11:30 на улице Коровникова. Неизвестный водитель на неизвестном автомобиле при повороте направо на прилегающую территорию не предоставил преимущество в движении. В результате машина сбила трехлетнюю девочку, которая ехала на самокате по тротуару.

— В результате ДТП пешехода доставили в детскую ОКБ. Ребенок получила телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Полицейские разыскивают водителя автомобиля.