Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В утреннем ДТП на Северном обходе Рязани пострадали два человека

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Фото из группы Дороги Рязани ВКонтакте

В пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области привели предварительные данные по дорожной аварии, произошедшей в 7:20 31 октября на 3-м километре Северного обхода Рязани. В результате ДТП водители ГАЗа и «Лады Весты» доставлены в медучреждение.

Предварительно, 25-летняя водитель Opel Corsa не справилась с управлением и столкнулась с ГАЗом, за рулём которого находилась 48-летняя женщина. Затем данный автомобиль столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 43-летнего мужчины.

Ведётся проверка случившегося.

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