В Устав Рязани внесли несколько изменений

На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Устав муниципального образования – городской округ город Рязань. Документ был разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством. Ранее по вопросу состоялись публичные слушания.

Корректировки расширяют перечень вопросов местного значения, уточняют полномочия органов местного самоуправления города по решению вопросов местного значения. Также уточняются случаи, при которых органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, вносятся дополнения в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления.

Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани. Речь идет об изменении функционального зонирования с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций, зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административные и деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.), зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, зоны военных объектов и прочих режимных территорий, зоны прочих неселитебных территорий на зону военных объектов и прочих режимных территорий в отношении земельного участка 11 по улице Белякова. В отношении этой территории также внесены изменений в Правила землепользования и застройки. Публичные слушания по этим вопросам состоялись 7 октября.

Утвержден проект изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани относительно земельного участка 1К по улице Белякова. Функциональное зонирование участка будет изменено с зоны спортивных комплексов и сооружений на зону административного и культурно-бытового обслуживания. На территории предполагается размещение комплекса зданий: Архангельский храм, духовно-просветительский центр, церковная лавка; а также сооружение открытой концертной площадки со зрительскими местами, спортивного объекта, автомобильной парковки. Проект прошел публичные слушания.