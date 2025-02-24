В Усадьбе Нарышкиных начали проводить противоаварийные работы

В Шацком районе Рязанской области начали проводить противоаварийные и консервационные мероприятия на объекте культурного наследия «Усадьба Нарышкиных». Об этом сообщили в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

В инспекции отметили, что ответственность за содержание объекта культурного наследия несет его владелец — Успенский Вышенский женский монастырь. Охранное обязательство, установленное ведомством, направили собственнику.

«Требованиями охранного обязательства установлены сроки проведения комплекса работ по сохранению объекта до конца 2025 года», — говорится в письме инспекции по охране объектов культурного наследия.

Работы на усадьбе, расположенной на Быковой горе, планируют завершить до конца лета 2025 года.