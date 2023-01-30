Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В управлении транспорта Рязани обсудили график движения 41 автобуса и высадку несовершеннолетних из салона

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Фото с сайта администрации Рязани

В управлении транспорта Рязани состоялось рабочее совещание. Речь шла о работе с обращениями горожан, поступающих в соцсети и по телефонам, а также соблюдении перевозчиками графиков движения.

В управлении транспорта Рязани обсудили график движения 41 автобуса и высадку несовершеннолетних из салона
В управлении транспорта Рязани обсудили график движения 41 автобуса и высадку несовершеннолетних из салона

В последние дни рязанцы жаловались на нарушение графика движения коммерческим автобусом 41-го маршрута. Жителям приходилось долго ждать на остановках в выходные. Сотрудники управления транспорта ведут мониторинг работы перевозчика на этом маршруте.

Рассмотрели и недавний инцидент с высадкой подростка из салона городского автобуса №17. Сейчас проводится служебная проверка.

Управление транспорта инициировало внеочередное совещание с перевозчиками Рязани, чтобы не допускать подобных ситуаций.

В управлении транспорта Рязани обсудили график движения 41 автобуса и высадку несовершеннолетних из салона
В управлении транспорта Рязани обсудили график движения 41 автобуса и высадку несовершеннолетних из салона

В администрации города напомнили, что жители могут обращаться в управление транспорта по телефонам 29-78-07, 29-78-40 или по электронной почте. Также можно оставить комментарий в официальной группе администрации города в ВКонтакте.

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