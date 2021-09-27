В Ульяновской области школьников и студентов могут перевести на дистанционку

Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева рассказала о предложении Минздрава о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение, пишет Мозаика.

В свою очередь, руководитель министерства просвещения Наталья Семенова отметила, что в дистанционном формате учится 201 класс в 56 образовательных организациях.

По ее мнению, сейчас не стоит вводить повсеместную дистанционку в школах. Чиновница предложила на определенное время перевести в дистанционный формат дополнительное образование.