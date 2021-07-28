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Среда, 28 июля, 2021
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В Ульяновске умер мальчик, мать которого рассказала врачам о его ВИЧ-инфекции

Никита Брыкин
В Ульяновске умер мальчик, мать которого рассказала врачам о его ВИЧ-инфекции
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Ульяновские медики месяц лечили 8-летнего мальчика от пневмонии, однако в итоге оказалось, что у него ВИЧ-инфекция поздней стадии, пишет Лайф.

Утверждается, что мать ребенка предпочла не рассказывать врачам о его болезни. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Сначала женщина привезла сына в больницу с подозрением на аппендицит. После этого у него заподозрили кишечное заболевание. Однако мать отказалась от госпитализации. Вскоре мальчик снова попал в медучреждение с поражением 75 процентов легких.

Некоторое время спустя его подключили к ИВЛ, тест на коронавирус оказался отрицательным.

Благодаря амбулаторной карте выяснилось, что мать маленького пациента больна ВИЧ, а ее сын с рождения и до двух лет стоял на учете в СПИД-центре. В итоге ему диагностировали ВИЧ-инфекция поздней стадии, скорректировали лечение, однако ребенок умер.

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