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Четверг, 7 октября, 2021
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В Ульяновске рабочий провалился в шахту лифта на 18 этаже

Александр Ильин
В Ульяновске рабочий провалился в шахту лифта на 18 этаже

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В Засвияжском районе Ульяновска на одной из строек рабочий упал в шахту лифта с 18 этажа и скончался от полученных травм. Об этом сообщает портал «73online».

Расследованием несчастного случая занялась государственная инспекция труда. Согласно данным ведомства, рабочий сорвался при выполнении работ по остеклению дома. Он упал в шахту лифта с 18 этажа на 14-й, где располагалась площадка.

Пострадавшего доставили в больницу, он скончался от полученных увечий. 

Определением обстоятельств смерти и поиском виновных сейчас занимается специальная комиссия. 

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