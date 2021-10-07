В Ульяновске рабочий провалился в шахту лифта на 18 этаже

В Засвияжском районе Ульяновска на одной из строек рабочий упал в шахту лифта с 18 этажа и скончался от полученных травм. Об этом сообщает портал «73online».

Расследованием несчастного случая занялась государственная инспекция труда. Согласно данным ведомства, рабочий сорвался при выполнении работ по остеклению дома. Он упал в шахту лифта с 18 этажа на 14-й, где располагалась площадка.

Пострадавшего доставили в больницу, он скончался от полученных увечий.

Определением обстоятельств смерти и поиском виновных сейчас занимается специальная комиссия.