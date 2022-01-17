-3.6 C
Рязань
Понедельник, 17 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

В Ульяновской области сообщили о смерти ребенка из-за врачебной ошибки

powder

Журналисты портала Ульяновск онлайн рассказали о смерти 9-летнего ребенка из-за врачебной ошибки. При этом виновные остались на свободе.

Сообщается, что юный пациент попал в хирургическое отделение Барышской районной больницы. Он жаловался на боли в животе. И.о. заведующего ЦРБ Валерий Пчеляков поставил диагноз острый аппендицит, после чего мальчика прооперировали, однако его состояние продолжило ухудшаться.

Согласно анализу крови у пациента была острая кишечная инфекция. В статье говорится, что медик не организовал необходимые дополнительные исследования и не назначил антибактериальную терапию.

Реклама

По данным следствия, ребенок остался бы жив, если бы его вовремя доставили в детскую областную больницу. После смерти мальчика врачи внесли в медицинскую карту заведомо ложные сведения.

Несмотря на все это подсудимые не были осуждены, поскольку суд вернул дело на доработку из-за формальных ошибок, и пока их исправляли, истек срок давности по одной из статей, а по другой врачей судить не стали.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,880ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img