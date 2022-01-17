В Ульяновской области сообщили о смерти ребенка из-за врачебной ошибки

Журналисты портала Ульяновск онлайн рассказали о смерти 9-летнего ребенка из-за врачебной ошибки. При этом виновные остались на свободе.

Сообщается, что юный пациент попал в хирургическое отделение Барышской районной больницы. Он жаловался на боли в животе. И.о. заведующего ЦРБ Валерий Пчеляков поставил диагноз острый аппендицит, после чего мальчика прооперировали, однако его состояние продолжило ухудшаться.

Согласно анализу крови у пациента была острая кишечная инфекция. В статье говорится, что медик не организовал необходимые дополнительные исследования и не назначил антибактериальную терапию.

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По данным следствия, ребенок остался бы жив, если бы его вовремя доставили в детскую областную больницу. После смерти мальчика врачи внесли в медицинскую карту заведомо ложные сведения.

Несмотря на все это подсудимые не были осуждены, поскольку суд вернул дело на доработку из-за формальных ошибок, и пока их исправляли, истек срок давности по одной из статей, а по другой врачей судить не стали.