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Пятница, 18 марта, 2022

В Ульяновске прояснили ситуацию с ажиотажным спросом на сахар

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В Ульяновске прояснили ситуацию с ажиотажным спросом на сахар

powder

В ульяновском Минсельхозе высказались о ситуации с ажиотажным спросом на сахар, пишет Мозаика.

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В ведомстве пояснили, что причиной роста цен на товар стали рост доллара.

«В связи с ростом курса доллара и торговой неопределенностью поставщики продуктов повысили цены на 30-35 процентов, а также затребовали стопроцентную предоплату», – объяснили в Минсельхозе.

Также там отметили, что причиной случившегося стали расходы на логистику. Мониторинг цен на социально значимые продукты в регионе ведется ежедневно.

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