В Ульяновске предупредили о риске дефицита лекарств

В министерстве здравоохранения Ульяновской области заявили о риске дефицита некоторых лекарств, сообщает Ульяновск.Экспресс.

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Согласно анализу Государственного реестра лекарственных средств на сегодняшний день возможно отсутствие препаратов, не производимых в России и дружественных странах.

«Несмотря на возникшую ситуацию, работа по обеспечению лекарственными препаратами ведется в штатном режиме, лекарства закупаются в регионе своевременно, сбоев нет», – заявили в ведомстве.

В министерстве заключили, что возможность их замены. Перечень лекарств довели до всех медицинских организаций Ульяновской области.

Подчеркивается, что в случае отсутствия препаратов сердечно-сосудистого профиля их заменят на аналоги.