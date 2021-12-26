В Ульяновске политтехнолог Савчук попал в западню на Оренбургской

Ульяновский политтехнолог Дмитрий Савчук рассказал, что упал в яму на Оренбургской, пишет Мозаика.
Инцидент произошел вечером в субботу, 25 декабря, по пути на стадион «Заря»
«Ноги узлом переплелись, руки ласточкой где-то сзади вывернуты. Не воткнулся ли мне кусок арматуры в пузо?» – описал случившееся Савчук.
Политтехнолог уточнил, что яму не было видно из-за снега. Он с трудом выбрался из западни.
Савчук заключил, что безалаберное отношение работников ЖКХ к проблемам города может привести к травмам или даже гибели горожан.