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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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В Ульяновске политтехнолог Савчук попал в западню на Оренбургской

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Ульяновский политтехнолог Дмитрий Савчук рассказал, что упал в яму на Оренбургской, пишет Мозаика.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 декабря, по пути на стадион «Заря»

«Ноги узлом переплелись, руки ласточкой где-то сзади вывернуты. Не воткнулся ли мне кусок арматуры в пузо?» – описал случившееся Савчук.

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Политтехнолог уточнил, что яму не было видно из-за снега. Он с трудом выбрался из западни.

Савчук заключил, что безалаберное отношение работников ЖКХ к проблемам города может привести к травмам или даже гибели горожан.

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